Kagami er en AI-drevet, endringsklar ERP-plattform for hurtiglansering. Bygg og lanser bedriftsprogramvare for bedrifter sømløst, skreddersydd for å fungere slik organisasjonen din fungerer. * Rask lanseringsplattform: Gjør unna dyre, langvarige ERP-prosjekter. Kagami lar deg lansere dine egne tilpassede og integrerte forretningsløsninger som passer dine behov, på bare uker. * Drevet av forretningsanalytikere: Kagamis AI-drevne visuelle programmeringsplattform for automatisk kode trenger bare en forretningsanalytiker for å forstå kravene dine og hurtigstarte den ønskede løsningen av enhver kompleks funksjonalitet. * Integrerte forretningsprosesser: Selv om du kan handle hvilken som helst løsning fra vår portefølje av tilbud, kan du også lage din egen tilpassede løsning som kan krysse over flere funksjoner uten behov for integrasjoner mellom ulike funksjoner.

Nettside: kagamierp.com

