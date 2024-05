Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for JumpWire med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

Gjør databasen din til et datahvelv. Reduser risikoen for datalekkasjer ved å låse dataene dine. JumpWires databasegateway sikrer at kun autoriserte brukere og apper kan få tilgang til sensitive data.

