Jovian er et nettbasert universitet for programvareutvikling og datavitenskap. Vi tilbyr praktiske og bransjefokuserte programmer som hjelper fagfolk med å lære tekniske ferdigheter, bygge virkelige prosjekter og fremme karrieren. Studentene lærer praktiske ferdigheter, bygger porteføljeprosjekter i den virkelige verden og gjennomgår jobbberedskapstrening. Våre veiledere tilbyr 24x7 veiledning og mentorskap over Slack & Zoom. Studenter får også tilgang til jobber med 200+ ansettelsespartnere.

Nettside: jovian.com

