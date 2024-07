JobtitlesAI er et AI-drevet system designet for å effektivisere og automatisere klassifiseringen av stillingstitler. Det fungerer ved å kategorisere stillingstitler i to hovedgrupper, dvs. felt (som salg, økonomi, IT) og stilling (inkludert leder, ledelse, assistent). Denne forskjellen hjelper enheter med å automatisere sin leadkvalifisering og prioritere profiler effektivt. Bortsett fra det kan den brukes til å rense Customer Relationship Management (CRM)-systemet og organisere jobbtilbud. En av nøkkelfunksjonene til JobtitlesAI er maskinlærings-API som er i stand til å forstå og sortere en rekke stillingstitler. Dette verktøyet fremhever potensialet til AI og maskinlæring for å behandle hr-relaterte data mer effektivt enn tradisjonelle filtre og formler. Brukere kan enkelt bruke JobtitlesAI ved å bruke 'IMPORTDATA()'-funksjonen for å kategorisere stillingstitler i regneark. Den gir også en utvidelse for HubSpot-brukere som gjør dem i stand til å kvalifisere hele CRM-en med et enkelt klikk. Videre kan brukere laste opp en CSV-fil med en stillingstittelkolonne og få tilbake en kvalifisert fil. JobtitlesAI støtter flere språk og er GDPR-kompatibel, noe som sikrer at brukerdata er fullstendig anonymisert.

Nettside: jobtitlesai.com

