Kommunikasjon mellom mennesker og bedrifter er i endring for alltid, og meldingstjenester vil spille en sentral rolle i dag og i årene som kommer. Konvergens av sosialt og mobilt er med på å forme kundeadferd og forventninger. De spør om ting akkurat nå, akkurat her. Jetlink bringer "Power of Now"​ med omnikanal-meldinger og sofistikerte enterprise chatbots til bedriften din. Vi tror dette er revolusjonen innen handel og kundestøtte. Jetlink lar deg levere hyggelige samtale- og kundestøtteopplevelser der kundene dine allerede er. Jetink er posisjonert som A.I. drevet sentral kommunikasjonsplattform for kundekontaktpunkter som nettchat, IVR, sosiale meldingsapper, Facebook Messenger, Whatsapp, Skype, Slack, Teams og meldinger i appen.

Nettside: jetlink.io

