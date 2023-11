JetBrains Datalore

Et kraftig miljø for Jupyter bærbare PC-er. Bruk smart kodingshjelp for Python, SQL, R og Scala i Jupyter-notebooks, kjør kode på kraftige CPUer og GPUer, samarbeid med teamet ditt og del enkelt resultatene.

Nettside: datalore.jetbrains.com

