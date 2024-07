Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for JazzCash med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

JazzCash er Pakistans ledende leverandør av digitale finansielle tjenester. Vi tilbyr en bred portefølje av filialløse banktjenester for kunder, inkludert reiser, billettering, underholdning, pengeoverføring, regningsbetalinger, debetkort, forsikring, sparing og betaling for en rekke tjenester. JazzCash har vært en game-changer i industrien for mobile finansielle tjenester i Pakistan. Ved å tilby en rekke finansielle tjenester og et omfattende nettverk av agenter og partnerbanker, har det gjort det enklere for millioner av personer som tidligere ikke har hatt bank eller underbank, å få tilgang til finansielle tjenester og delta i den formelle økonomien.

