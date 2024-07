Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Jackrabbit Ops med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

JackRabbit Ops er en AI-dokumentasjonsprogramvare som hjelper bedrifter med å effektivt lage og administrere prosessdokumentasjonen. Den er drevet av kunstig intelligens som raskt og nøyaktig genererer prosessdokumentasjon på bare 24 timer. Med JackRabbit Ops kan bedrifter legge til data fra maler, importere, video og chatte for å lage prosesser som trener AI. AI gir deretter svar på spørsmål støttet av forretningsprosessene. Videre kan de AI-genererte prosessene enkelt revideres og oppdateres for å skape perfekte svar. Uten kredittkort nødvendig og uten lo, kan bedrifter begynne å bruke JackRabbit Ops i dag for å strømlinjeforme prosessdokumentasjonen og flytte fokus til handling.

Nettside: jackrabbitops.com

