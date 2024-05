Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for izi.TRAVEL med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

izi.TRAVEL er den åpne plattformen for historiefortelling. Vi utvikler infrastrukturen som gir kulturarvsinstitusjoner og andre innholdsleverandører gratis, åpen mobil lydguideteknologi og gjør det å utforske museer og byer mer inspirerende og berikende for besøkende og reisende. Hos izi.TRAVEL tror vi på kraften i læring. Vi lager teknologi som bygger nye veier til oppdagelse. Vi hjelper museer, kulturinstitusjoner og arkivsentre med å bygge bro mellom tradisjonelle medier og nye, raskt utviklende digitale plattformer, med fokus på lydguider som forbedrer den pedagogiske opplevelsen for lånetakerne. Ved å bruke vårt gratis nettbaserte historiebehandlingssystem tar du ganske enkelt opp og laster opp lydhistoriene dine, knytter dem til steder eller nettsteder du ønsker, og legger til så mange bilder, videoer og spørrekonkurranser du vil. Besøkende kan glede seg over og dele lydguidene dine via den gratis izi.TRAVEL-appen på smarttelefonene sine.

Nettside: izi.travel

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet izi.TRAVEL. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.