IXOPAY er en svært skalerbar og PCI-sertifisert betalingsadministrasjonsplattform for White Label-klienter og Enterprise Merchants. Den moderne, lett utvidbare arkitekturen muliggjør orkestrering av betalinger, gir intelligente ruting- og kaskadefunksjoner samt toppmoderne risikostyring, automatisert avstemming og oppgjør sammen med plugin-basert integrasjon av innløsere og betalingstjenesteleverandører. IXOPAY er en del av IXOLIT Group, som ble grunnlagt i 2001 og opprettholder nasjonale og internasjonale e-handelskunder fra Wien, Østerrike og Florida, USA. Det eierstyrte og finansierte selskapet har vokst fra et tomannsteam til en IT-spesialist med over 60 eksperter som utvikler innovative løsninger og produkter i hjertet av Wien.

Nettside: ixopay.com

