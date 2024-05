IVEPOS er den gratis POS-programvaren (point-of-sale) laget for din restaurant, butikker, kafé, bar, bakeri, kaffebar, dagligvare, salong og spa, bilvask, food truck og pizzeria av Intuition Systems. Bruk IVEPOS-salgssystemet i stedet for et kasseapparat, og spor salg og varelager i sanntid, administrer ansatte og butikker, engasjer deg med kunder og øk inntektene dine. Mobilt POS-system - Selg fra en smarttelefon, nettbrett eller POS-system - Utsted trykte eller elektroniske kvitteringer - Godta flere betalinger - Bruk rabatter og utsted refusjoner - Spor kontantbevegelser - Skann strekkoder med det innebygde kameraet - Fortsett å registrere salg selv når du er offline - Koble til en kvitteringsskriver, strekkodeskanner og kasseskuff - Angi privilegier til ansatte - Administrer flere butikker og POS-enheter fra én enkelt konto Lagerstyring - Spor beholdning i sanntid - Angi lagernivåer og motta varsler om lavt lager - Bulk import og eksport beholdning fra/til en CSV-fil - Administrer varer med varianter - Overfør beholdninger - Administrer beholdninger fra leverandører Salgsanalyse - Se inntekter, gjennomsnittlig salg og fortjeneste - Spor salgstrender og reager umiddelbart på endringer - Bestem bestselgende varer og kategorier - Spor økonomi og identifisere avvik - Se fullstendig salgshistorikk - Bla gjennom rapporter om betalingstyper, modifikatorer, rabatter og avgifter - Eksporter salgsdata til regnearkene CRM og kundelojalitet - Bygg en kundebase - Send kampanjer til kunder for å øke salget - Administrer kundekreditter - Få tilbakemeldinger fra kunder og forbedre virksomheten - Kjør et lojalitetsprogram for å belønne kunder for deres gjentakende kjøp Restaurant- og barfunksjoner - Koble til kjøkkenskrivere eller IVEPOS Kitchen Display-app - Bruk spisealternativer som spising, takeaway eller levering - Administrer kjøkkenbestillingsbilletter - Administrer bord - Del regning eller slå sammen bord - Send kjøkkenbestillingsbilletter til flere kjøkken - Servitører kan ta bestillinger fra kunden på bordet og sende til kjøkkenet med IVEPOS Servitør-app - Godta bestillinger fra nettmatpartnere Zomato/Uber spiser og sluker - Håndter ingredienser effektivt og øke fortjenesten

