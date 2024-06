Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for IrisVR Prospect med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

IrisVR, en del av The Wild, er et ledende merke for oppslukende designgjennomgang og samarbeid i virtuell virkelighet. IrisVRs flaggskipprodukt, Prospect, brukes av BIM- og VDC-team, designfirmaer og ingeniører som koordinerer 3D-modeller og implementerer design- og konstruksjonsprosesser. Fordi IrisVR integreres med Revit, Rhino, Navisworks, SketchUp og andre 3D-verktøy ut av esken, kan du umiddelbart lage en oppslukende VR-opplevelse som lar deg presentere for kunder og jobbe mer effektivt med teamet ditt. IrisVR fungerer med hodesettene Oculus Quest, HTC Vive, Oculus Rift og Windows MR. IrisVR har en 14-dagers gratis prøveversjon, som du kan starte på www.irisvr.com.

Nettside: irisvr.com

