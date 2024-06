Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Ionicons med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

Ionicons er et helt åpen kildekode-ikonsett med 1300 ikoner laget for web-, iOS-, Android- og skrivebordsapper. Ionicons ble bygget for Ionic Framework, så ikoner har både materialdesign og iOS-versjoner.

Nettside: ionic.io

