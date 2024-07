Inven er et AI-drevet verktøy utviklet for å hjelpe brukerne med å finne potensielle fusjons- og oppkjøpsmål (M&A) med forbedret hastighet og effektivitet. Ved å skanne millioner av nettsteder, gir Inven detaljerte data om selskaper som samsvarer med spesifikke søkekriterier, og transformerer dermed manuell skrivebordsundersøkelse til en automatisert prosess. Verktøyet henvender seg til ulike brukerkategorier, inkludert private equity-firmaer, investeringsbanker, forretningsmeglere, konsulenter og bedriftsutviklingsteam. Hver av disse faggruppene kan utnytte Invens unike evner til å identifisere perfekte plattformselskaper, høypotensiale enheter, selskaper klare for salg, raskt tilegne seg bransjekunnskap og finne synergistiske oppkjøpsmål. Invens kjernefunksjon er å tillate brukere å legge inn 1-2 eksempelselskaper, hvoretter AI leter på internett for å finne lignende selskaper og returnere en liste komplett med viktige datapunkter; sørge for at kritiske muligheter ikke går glipp av. Den posisjonerer seg også som et alternativ til tradisjonelle nettbaserte søkemetoder, og tilbyr relevante og detaljerte selskapsdata basert på deres faktiske forretningsaktiviteter. Verktøyets strategiske tilnærming har også som mål å forbedre produktiviteten betydelig og skape mer verdi for brukerne. Invertering av AI-plattformen brukes og verdsettes av fremtredende M&A-fagfolk som understreker dens konkurransefortrinn: hastighet, relevante resultater og en betydelig forståelse av markedslandskap.

Nettside: inven.ai

