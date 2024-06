Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Interactly.video med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

Interactly.video er den første av sitt slag, ingen kodende interaktiv og personlig videoskapende plattform, for å levere enorm verdi til bedrifter ved å bruke interaktive videoer i alle mulige former, enten det kan være på nettsider, e-poster, support og onboarding osv. Markedsførere kan bruke den til å engasjere og kvalifisere potensielle kunder på nettsider, e-poster, sosiale medier. Forhåndssalgsteamet hos SaaS-selskaper kan bruke det for prekvalifisering av potensielle kunder, standardisere demoene og lukke avtaler raskere enn før.

Nettside: interactly.video

