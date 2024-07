Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for IntelliPPT med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

IntelliPPT er et nettbasert oppsummeringsverktøy som bruker kunstig intelligens til å kondensere lange artikler, tekst, avsnitt, PDF-er og andre typer dokumenter. Det er ikke bare en tekstforenkling, men også en oppsummeringsgenerator som passer for ulike bruksområder fra å studere akademiske artikler, forskningsrapporter, profesjonelle e-poster til tekniske og hvite artikler. Verktøyet fungerer ved å bryte ned og forkorte komplekse setninger, og dermed gjøre det mulig å krysse innhold mer effektivt. I tillegg er IntelliPPT nyttig for å lage oppsummeringspunkter automatisk og transformere dokumenter til PowerPoint-presentasjoner. Konverteringsfunksjonen har som mål å forenkle jobben til presentatører og øke effektiviteten ved å redusere tid brukt på å gå gjennom dokumenter og lage presentasjoner. Verktøyet kommer også med en funksjon for automatisk å fremheve viktige punkter i tekster for å veilede fokus. Plattformen tilbyr brukerstøtte og nye brukere tilbys en rekke gratis AI-genererte sammendrag ved registrering.

Nettside: intellippt.com

