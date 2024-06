Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for InSummary med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

InSummary er for alle som ønsker å bruke mer tid på det som er givende – og mindre på det som ikke er det. Det er et AI-drevet verktøy som automatisk genererer intelligente ytelsesvurderinger og statusrapporter basert på kalenderen din. InSummary Intelligent Performance Reviews hjelper deg med å få gjennomgangen du ønsker ved automatisk å lage selvevalueringssvar og anbefale jevnaldrende med påminnelser om hva dere har oppnådd sammen. InSummary intelligente statusrapporter sparer deg tid ved automatisk å oppsummere de ukentlige aktivitetene dine for å hjelpe deg med å kommunisere arbeidsfokuset ditt uten problemer. InSummarys intelligente statusrapporter er objektive, interaktive og personlig tilpassede – og de leveres automatisk hver uke. Registrer deg på mindre enn 30 sekunder og sett Intelligente ytelsesanmeldelser og intelligente statusrapporter umiddelbart til å fungere for deg.

Nettside: insummary.com

