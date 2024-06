Instant Singer er et AI-drevet verktøy som lar brukere bli en sanger på bare to minutter. Med dette verktøyet kan brukere klone sin egen stemme gratis og enkelt erstatte stemmen til enhver sanger med sin egen ved å klikke på en knapp. Den tilbyr et utvalg stemmer å velge mellom, og brukere kan enkelt bytte dem ut i hvilken som helst sang de ønsker. Prosessen med å bruke Instant Singer tar bare to minutter å fullføre, noe som gjør den rask og effektiv. Brukere har muligheten til å spille inn selv synge sangen "Twinkle, Twinkle, Little Star" eller konvertere en sang etter eget valg ved å lime inn YouTube-lenken. Verktøyet lover å levere resultater av høy kvalitet og tilbyr en gratis prøveversjon, som lar brukere prøve ut fire konverterte prøver før de forplikter seg til betalte alternativer. Instant Singer har forskjellige prisplaner tilgjengelig, inkludert en startpakke som tilbyr stemmekloning og fire prøver gratis . For brukere som ønsker ekstra funksjonalitet og konverteringer, er Lite-pakken tilgjengelig for 1,99 USD per kreditt, som gir to kreditter per konvertering. Pro-pakken tilbyr åtte kreditter per konvertering til en redusert pris på $1,49 per kreditt. Kundestøtte er tilgjengelig gjennom Discord-plattformen. For å oppsummere er Instant Singer et AI-drevet verktøy som lar brukere klone stemmen sin og sømløst erstatte vokalen til en sang med sin egen. Den tilbyr ulike prisalternativer, gir en rask og brukervennlig opplevelse, og lover resultater av høy kvalitet.

Nettside: instantsinger.com

