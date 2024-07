Outline Ninjas "Infographic Ninja" er et automatisert infografisk generatorverktøy drevet av AI. Den er designet for å gi brukerne muligheten til raskt og enkelt å konvertere søkeord til et infografisk format, noe som gjør det enklere å forstå og dele informasjon. Verktøyet krever at et nøkkelord og en tittel oppgis først, og bruker deretter AI for å generere resten av informasjonen. Demoen gir et innblikk i funksjonene og egenskapene til verktøyet, og brukere kan abonnere for å låse opp fullversjonen. Tilgjengelighetsalternativer er også tilgjengelige, for eksempel justerbar tekststørrelse, farge, kontrast og markørstørrelse. Outline Ninja gir vilkårene og betingelsene for bruk og en personvernpolicy, som sikrer at brukernes data er beskyttet.

Nettside: outline.ninja

