Infawork er den eneste programvareentreprenørene trenger for å starte, vokse og drive bedriften din. Se for deg en forretningsprogramvare du ikke hater, som ikke koster deg tusenvis og tusenvis av dollar, og som ikke krever en avansert grad for å fungere. Se for deg én integrert programvare for all din regnskapsføring, HR, ordre, produksjon, lager- og lagerstyring, budsjettering, leverandør, rapportering. e-handel og kundeadministrasjon, sammen med noen andre fine ting som e-post, kalender og IM. Tenk deg å ha en programvarepartner som utelukkende eksisterer for å hjelpe virksomheten din til å lykkes. Hvis du kan forestille deg alt dette, kan du forestille deg Infawork: rimelig, brukervennlig og altomfattende forretningsprogramvare for å starte, drive og vokse små og mellomstore bedrifter.

Nettside: infawork.com

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet Infawork. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.