Inbenta er en samtaleplattform for kunstig intelligens som hjelper bedrifter med å forbedre kundeopplevelsen og redusere kostnadene gjennom intelligent automatisering. Use Cases: Kundeservice, IT Helpdesk, Markedsføring og Salg, HR, Digital Transformasjon. Produkter: Chatbot, Search, Benti (saksbehandling/billetter), Kunnskap, Digital Instruktør (interaktive produktdemoer). Teknologi: Proprietær AI, AI-plattform, generativ AI-integrasjon. Konkurransefordel: Inbentas samtale-AI har blitt trent på milliarder av kundeinteraksjoner over et tiår, på tvers av bransjer, noe som gjør det bevist å forbedre kundeopplevelsen. Kunder og bransjer: Inbenta betjener over 1000 selskaper globalt på tvers av bransjer som bank, reise, myndigheter, e-handel, teknologi, helsevesen, forsikring, verktøy og telekommunikasjon.

Nettside: inbenta.com

