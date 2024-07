Imaranda er et verktøy utviklet for å legge til rette for tydelig og samarbeidende innovasjon i team. Den tilbyr en innovativ plattform der teammedlemmer i samarbeid kan modellere spørsmål og svarene deres. Ved å bruke Imaranda kan team skape enhetlig forståelse og innsikt, og sikre at kritiske emner er klare for alle involverte. En av de viktigste fordelene med Imaranda er at det hjelper team å spare verdifull tid ved å minimere diskusjoner frem og tilbake. Verktøyet fremmer handlingsrettede resultater fra diskusjoner, og unngår sirkulær kommunikasjon. Imarandas AI-veiledningssystem hjelper brukerne ved å stille de riktige spørsmålene, skape fokusområder og strukturere diskusjoner, slik at teammedlemmer kan fokusere på det som virkelig betyr noe. Det er enkelt og raskt å komme i gang med Imaranda, og det tar bare noen få minutter å begynne å diskutere emner og oppnå resultater. Plattformen lar brukere legge til spørsmål og relevant kontekst, starte diskusjoner og invitere teammedlemmer til å bidra. For de som har begrenset tid, legger Imaranda til rette for effektiv deltakelse ved å la enkeltpersoner legge til tankene sine akkurat der de passer, uten å måtte lese gjennom en vegg med tekst. Imaranda er spesielt gunstig for forskerteam, siden det hjelper dem å gjøre fremgang på forskningsspørsmål sømløst, noe som muliggjør bedre samarbeid og deling av tanker. Verktøyet får ros for sin effektivitet i forskergruppemøter, hvor deltakerne kan tjene mer på hverandres tanker. Samlet sett gir Imaranda teamene mulighet til å slippe løs sin kollektive kunnskap, utløse innovasjon og oppnå resultater raskere på en tydelig og samarbeidende måte.

