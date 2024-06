Alternativer - Imagine.io

Shapelab

shapelabvr.com

Shapelab er en svært effektiv 3D-skulpturapplikasjon optimert for virtuelle virkelighetsenheter. Programvaren utnytter VR-teknologi for å gi et oppslukende og intuitivt grensesnitt som lar designere skulptere i 3D-rom, og gir dem et nytt nivå av kontroll og kreativ frihet. Med Shapelab kan brukere e...