ImagetoCartoon er en online AI-tegneserieskaper som konverterer ansiktet ditt til tegneserie- eller animestil. Den drives av den nyeste AI tegneserieteknologien og kan konvertere et bilde til tegneserie på sekunder. Det er gratis å bruke og krever ingen konto eller betaling. AI-tegneserieskaperen har et utvalg av over 50 effekter å velge mellom og kan lage avatarer, karakterer og tegneserie-emojier. Den gir også 24/7 støtte og ingen av bildene er lagret i systemet. Brukere kan laste ned Cartoonize-appen for mobil og Mac for å redigere og gjøre selfies om til tegneserier. ImagetoCartoon er også kompatibel med Image to Sketch, Image to Caricature og andre tegneserieverktøy. Det er trygt og sikkert å bruke uten betalinger eller bilder lagret. Alle bilder vil bli slettet innen 3 timer.

Nettside: imagetocartoon.com

