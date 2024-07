Image AI er et sett med AI-drevne verktøy designet for å generere ulike typer bilder og visuelt innhold. Den tilbyr generatorer for å lage RPG-karakterer, kart, NPC-er, Anime-karakterer, tegneserier og mer. Verktøysettet strekker seg til spesifikke bildegeneratorer for kunstverk, ansiktsportretter og tekst-til-bilde-konverteringer, bare for å nevne noen. Den kan lage både realistiske representasjoner og bilder med fantasitema, noe som gjør den nyttig for en rekke applikasjoner fra spilldesign til digital kunst. I tillegg til opprettelsesverktøy, tilbyr Image AI bildeforbedringsverktøy som kan oppskalere, gjenopprette og forbedre bilder, samt tilpasse bildebakgrunner. Tekstgenereringsverktøy for karakterbakgrunn er også inkludert. For brukere som ønsker å samhandle og eksperimentere med verktøyet, gir det interaktive fargeleggingssider. Totalt sett er Image AI ment å bringe liv til fengslende bilder på en rekke emner med kraften til generativ AI.

Nettside: imageai.app

