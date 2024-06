Alternativer - IFTTT

Celigo EU

celigo.com

Celigo er en moderne iPaaS elsket av både forretningsbrukere og utviklere, spesialbygget for oppdragskritiske prosesser, med verktøy som runtime AI og forhåndsbygde integrasjoner skreddersydd for å løse de største integrasjonsutfordringene. Dette gjør Celigo uforlignelig enklere å vedlikeholde over ...