Iconfont er en omfattende nettplattform for ikonressurser av høy kvalitet, som primært henvender seg til designere og utviklere. Den tilbyr en enorm samling av ikoner som kan brukes i ulike prosjekter, inkludert webdesign, utvikling av mobilapper og grafisk design. Iconfont er en uvurderlig ressurs for alle som trenger ikoner av høy kvalitet, og gir både variasjon og fleksibilitet for å forbedre designprosjekter.

Nettside: iconfont.cn

