iLovePDF 2 er et gratis online PDF-verktøysett som lar brukere utføre ulike operasjoner på PDF-filer, som å slå sammen, dele, komprimere, konvertere, rotere, låse opp og vannmerke PDF-dokumenter. Nettstedet tilbyr et bredt spekter av konverteringsverktøy, som lar brukere konvertere PDF-filer til/fra populære formater som Word, Excel, PowerPoint, PNG, JPG, PSD, Base64, RAW, TIFF, JSON, XML, YAML og mer. Den gir en intuitiv PDF-editor som gjør det mulig for brukere å lage eller redigere PDF-dokumenter online uten begrensninger. Plattformen inkluderer funksjoner for effektiv PDF-administrasjon, for eksempel å slå sammen flere PDF-er, dele enkelt PDF-er i separate filer og komprimere PDF-er for å redusere filstørrelsen. Sikkerhet er en prioritet, med muligheten til å kryptere PDF-filer med passord og angi tillatelser for å kontrollere utskrift, kopiering og redigering. Nettstedet tilbyr funksjoner for optisk tegngjenkjenning (OCR) for å trekke ut tekst fra skannede PDF-filer og bilder, og lage redigerbare og søkbare PDF-dokumenter. iLovePDF 2 har som mål å forenkle PDF-arbeidsflyter og gi en sømløs brukeropplevelse, med rask og pålitelig ytelse på tvers av enheter. Nettstedet er gratis å bruke, og utviklerne fortsetter å legge til flere gratis konverteringsverktøy over tid.

Nettside: ilovepdf2.com

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet I Love PDF 2. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.