HumanPal er en enkel å bruke AI syntetisk medieplattform som har realistiske menneskelige presentatører som snakker alt du skriver på praktisk talt alle språk med perfekt lipsync. Du kan lage profesjonelle videoer i full 1080p HD-kvalitet for å formidle budskapet ditt fullstendig på skyen og gjengi flere videoer samtidig. Bruk den kraftige Photo to Talking Human face swap-teknologien for å lage ubegrensede varianter av videoer som ikke er mulig med noen annen app. De fleste brukere liker å bruke ubegrenset videogjengivelse, ultrarealistiske tekst-til-tale-stemmer, ferdiglagde videomaler, lagermediebibliotek, dra-og-slipp-scenebasert editor, tale-til-tekst-transkripsjon, en rekke animerte videomaler som modeller, virtuelle studioer , teksteffekter og kinetiske animasjoner. Med en bred variert liste over AI Human-presentatører å velge mellom sammen med et malbibliotek som oppdateres kontinuerlig, har det aldri vært enklere og raskere å lage profesjonelle videoer som utdanner og fengsler publikum. Steg for steg videoopplæring er inkludert sammen med webinaropplæring om hvordan du bruker appen og casestudier av hvordan ulike bransjer bruker HumanPal.

Nettside: humanpal.io

