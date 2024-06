Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Hub News med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

Northeast Media Hub (Hub News) er et uavhengig digitalt medienettverk som gir en plattform til journalister og uavhengige mediefolk. Lansert i august måned 2020, under regi av North East Digital Media Services, et registrert eierskapsfirma, tar plattformen for seg nyheter, infotainment og pedagogisk innhold. Nyhetsplattformen www.hubnetwork.in er en av de ledende nyhetsnettstedene i Meghalaya.

Nettside: hubnetwork.in

