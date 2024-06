Hostman er en skyplattform der utviklere og teknologiteam kan være vert for sine løsninger: nettsteder, e-handelsbutikker, nettjenester, applikasjoner, spill og mer. Med Hostman har du friheten til å velge tjenester, reservere så mange ressurser du trenger, og administrere dem gjennom et brukervennlig grensesnitt. Foreløpig tilbyr vi ferdige løsninger for lansering av skyservere og databaser, samt en plattform for testing av eventuelle applikasjoner. • Cloud-servere. Dine dedikerte dataressurser på servere i USA, Polen og Nederland. Snart er vi også i Singapore, Egypt og Nigeria. Vi tilbyr 25+ ferdige oppsett med forhåndsinstallerte miljøer og programvare for analysesystemer, spill, e-handel, streaming og nettsteder av enhver kompleksitet. • Databaser. Øyeblikkelig oppsett for alle populære databasebehandlingssystem (DBMS), inkludert MySQL, PostgreSQL, MongoDB, Redis, Apache Kafka og OpenSearch. Vi gir $100 for en 7-dagers gratis prøveperiode for alle våre tjenester. Besøk nettstedet og få bonusen!

Nettside: hostman.com

