Hopper-appen har hjulpet over 70 millioner reisende med å finne og sikre den beste prisen på flyreiser, hoteller, boliger og leiebiler - hver gang de bestiller reisene sine - og sparer brukerne for et gjennomsnitt på $65 per reise sammenlignet med andre reisebestillingssider eller apper.

Nettside: hopper.com

