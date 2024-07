Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for HookGen med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

HookGen er en nettapp utviklet for å hjelpe musikkprodusenter og låtskrivere med å generere nye musikkhooks og melodier ved hjelp av kunstig intelligens. Den kan lage en helt ny original sang med piano, samt trommer, strykere, messing, gitar og bassinstrumenter innen utgangen av 2019. HookGen er gratis og avgiftsfri, så brukere har muligheten til å laste ned MIDI-filen og bruke den på en hvilken som helst Digital Audio Workstation (DAW). Den logger også hvor lenge brukere lytter til en sang, hvilke deler de hører på, og når de trykker på genereringsknappen. Denne informasjonen brukes til å mate tilbake til AI, som lærer å produsere bedre sanger hver gang noen besøker og samhandler med appen. HookGen kan bare brukes på en stasjonær PC eller Mac, og brukere oppfordres til å dele sine genererte sanger for å bidra til å utvikle og forbedre AI-motoren. Den ble laget av Peter CV og #1 Programming Books Website, og er et eksempel på hvordan AI kan brukes til å være kreativ og produsere original ny musikk.

Nettside: hookgen.com

