Holovolo er et AI-drevet verktøy for å lage oppslukende volumetriske VR180-videoer og -bilder, samt 3D-stabil diffusjon for Quest og WebVR. Den lar brukere laste opp sine egne bilder og VR180-innhold, samt bla gjennom eksisterende kreasjoner laget av andre. Holovololos AI-genererte innhold inkluderer trending, mest sett og nyeste videoer og bilder fra forskjellige skapere. Eksempler på innhold inkluderer en virtual reality-pianoforestilling, en piratinvasjon i Yorktown, Virginia, et cyberpunk neon-hagedistrikt i Tokyo, en urskive i spiral, en mann iført vinterklær som går opp en snødekt bakke og et hav av Izukyu-Shimoda. Verktøyet har også en innholdsguide og EULA. Holovolo er et flott verktøy for brukere for å lage og utforske oppslukende virtuell virkelighetsinnhold.

Nettside: holovolo.tv

