Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Hiver med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

Hiver er en kraftig kommunikasjons- og samarbeidsplattform som hjelper organisasjoner som bruker Google Workspace med å engasjere seg meningsfullt med sine kunder, ansatte og leverandører. Team som bruker Hiver kan effektivt administrere flerkanalskommunikasjon, gi selvbetjening, automatisere gryntarbeid, integrere med favorittappene sine, sikre SLA-overholdelse og få sanntidsinnsikt i ytelse for å gi bedre forretningsresultater. Uten å forlate Gmail, noen gang. Hivers brukervennlighet, null læringskurve, sikkerhet og etterlevelse i verdensklasse, og 24x7 topprangert støtte gjør den til den pålitelige programvaren for 2000+ selskaper over hele verden. Flexport, Pluralsight, Harvard University, Appsflyer, Oxford Business Group og Upwork, blant andre, drives av Hiver.

Nettside: hiverhq.com

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet Hiver. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.