HireLakeAI er en AI-støttet plattform utviklet for å strømlinjeforme og avgrense ansettelses- og rekrutteringsprosesser. Plattformens funksjoner legger til rette for økt ansettelseseffektivitet, og fungerer først og fremst som et verktøy for å matche CV med stillingsbeskrivelser i bulk, noe som reduserer det manuelle arbeidet betydelig. Denne nøyaktige justeringen støtter enklere og nøyaktig shortlisting basert på kandidatenes ferdigheter og valgbarhet. En annen kjernefunksjon ved HireLakeAI er dens evne til raskt å trekke ut og kategorisere CV-er og danne en strukturert kandidatdatabase. AI-algoritmene sorterer ikke bare CV-ene, men utfører også en dybdeanalyse som avslører potensialet til hver kandidat. I tillegg gir det mulighet for automatisert kandidatengasjement, fremskynde prosessen og potensielt øke suksessraten. En forventet funksjon er et AI-generert sammendrag etter intervju, ment å gi innsikt i kandidatenes potensial. Plattformen har også planlagte funksjoner for bakgrunnssjekker før intervju, psykometrisk analyse og lyd- og videointervjuer på plattformen. Kommende funksjoner inkluderer også muligheter for tekniske intervjuer via en AI-drevet bot, forutsi sannsynligheter for kandidater, analysere kandidatkommunikasjonsferdigheter og matche kandidatprofilvideoer til stillingsbeskrivelser. Spesielt gir HireLakeAI muligheten for enkle API-integrasjoner med eksisterende administrasjonssystemer for menneskelige ressurser, og tilbyr fleksibilitet og tilpasning til bedrifter.

Nettside: hirelake.ai

