Heroku er en skyplattform som en tjeneste (PaaS) som støtter flere programmeringsspråk. En av de første skyplattformene, Heroku, har vært under utvikling siden juni 2007, da den kun støttet Ruby-programmeringsspråket, men støtter nå Java, Node.js, Scala, Clojure, Python, PHP og Go. Av denne grunn sies Heroku å være en polyglot-plattform da den har funksjoner for en utvikler for å bygge, kjøre og skalere applikasjoner på lignende måte på tvers av de fleste språk. Heroku ble kjøpt opp av Salesforce.com i 2010 for 212 millioner dollar.

Nettside: heroku.com

