helloCash er det enkleste kassaapparatet – 100 % lovlig! helloCash gir deg alt du trenger for å utvide virksomheten din enda mer. For at du alltid skal ha kassaapparatet med deg, er helloCash plattformuavhengig og kjører på PC, nettbrett eller smarttelefon. Dette betyr at du ikke trenger noen dyr ekstra maskinvare. Regelmessige oppdateringer sikrer at kassaapparatet ditt alltid er oppdatert. Så du kan konsentrere deg helt om din kjernevirksomhet!

Nettside: hellocash.at

