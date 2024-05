Helcim er et betalingsselskap som lar bedrifter enkelt akseptere kredittkort. Helcim fokuserer på å levere en bedre betalingstjeneste ved å gjøre det enklere å registrere seg, tilby smartere betalingsverktøy og gjøre det rimeligere å få betalt. Vi vet at det å få betalt er sentralt for virksomheten din, det er derfor vi er forpliktet til å levere en bedre kredittkortbehandlingsopplevelse hvert eneste trinn på veien. Du kan registrere deg for en Helcim-konto på få minutter. Uten komplisert papirarbeid og enkel nettgodkjenning kan du komme i gang med en gang. Helcim-kontoen din lar deg godta betalinger fra kundene dine personlig, online, i appen, over telefon, via faktura og mer – og vi er stolte av å tilby all denne fleksibiliteten uten ekstra kostnad.

Nettside: helcim.com

