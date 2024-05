Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for happyml med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

Happyml er en AI-assistent som lar deg bruke enkle tale- eller tekstkommandoer for å enkelt kontrollere programvareapplikasjonene dine for å fullføre oppgaver for deg. Jo flere programmer du kobler til, desto kraftigere blir AI-assistenten din. HappyML er et AI-verktøy som lar deg lansere AI-chatboter som er trent på ulike filer og nettsteder innen bare 5 minutter. Disse chatbotene er bygget ved hjelp av avanserte AI-språkmodeller, og gir banebrytende samtalefunksjoner. Med HappyML kan du enkelt koble til APIer, filer og nettsteder, og distribuere chatbotene på plattformer som Slack, Shopify, messengers og nettsteder. Verktøyet tilbyr en sømløs opplevelse uten behov for koding eller komplekse oppsett. Å bli med i HappyML er gratis og krever ikke kredittkort. Bare registrer deg med Google-kontoen din eller opprett en ny for å komme i gang.

Nettside: happyml.com

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet happyml. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.