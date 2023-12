Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Google Chat med WebCatalog for Mac, Windows og Linux.

Google Chat er en kommunikasjonsprogramvare utviklet av Google bygget for team som gir direktemeldinger og teamchatterom, lik konkurrentene Slack og Microsoft Teams, sammen med en gruppemeldingsfunksjon som tillater G Drive-innholdsdeling (Google Docs, Google Sheets, Google Slides ). Det er en av to apper som utgjør erstatningen for Google Hangouts, den andre er Google Meet. Google planla å begynne å avvikle Google Hangouts i oktober 2019. Den nåværende versjonen er kun for G Suite-kunder, med identiske funksjoner i alle pakker bortsett fra mangel på Vault-dataoppbevaring i Basic-pakken.

Nettside: workspace.google.com

