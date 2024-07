Hairgen.ai er et AI-drevet verktøy som tar sikte på å revolusjonere prosessen med å forutse resultatene av FUE/FUT hårtransplantasjonsoperasjoner. Brukere kan laste opp et bilde og verktøyet vil generere en fotorealistisk forhåndsvisning av utseendet deres etter operasjonen for å hjelpe med beslutningstaking. Dette kan resultere i økte konverteringer for klinikker, øke nettstedtrafikken og øke prestisje ved å bruke banebrytende teknologi. Verktøyet er designet for å være enkelt å bruke; brukere bare laster opp bildet av pasienten, tegner det generelle området for hårtilsetning og har en fotorealistisk gjengivelse på mindre enn 30 sekunder. Verktøyet tilbyr også fleksibilitet med justerbar farge, hårfeste og lengde for å tilpasses pasientens preferanser. Inkludert i funksjonene er skytilgjengelighet, selvbetjening, muligheten til å tillate direkte opplasting av pasienter på klinikkens nettsteder, og muligheten for å bli innebygd som en frittstående app eller på en ekstern nettside. Dette betyr at det ikke kreves noe spesielt utstyr eller installasjon. Gjengivelser skjer raskt, med verktøyet tolerant for mindre ideelle bilder for simulering. Mens simuleringer er designet for å reflektere realistiske utfall, understreker Hairgen.ai at de genererte bildene ikke skal tolkes som en garanti, men snarere som en rekke potensielle visuelle utfall etter transplantasjon. Pasientens personvern opprettholdes strengt med data som ikke deles med tredjeparter og en mulighet for å automatisk slette pasientdata på rullerende basis. I tillegg kan klinikker utnytte verktøyet som en hvit-merket løsning, og legge til tilpasning for å passe deres unike markedsføringsbehov. Alt i alt er Hairgen.ai et kraftig verktøy som bruker AI-funksjoner for å øke engasjement og konverteringer for hårtransplantasjonsklinikker ved å gi mulige visuelle resultater.

Nettside: hairgen.ai

