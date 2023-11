Hahalolo er et sosialt reisenettverk fullt integrert med funksjoner for å betjene brukerbehov. Hahalolo lar brukere enkelt finne venner og slektninger, dele opplevelsesøyeblikk, samhandle og chatte online med mennesker med lignende interesser og lidenskap for reise. Samtidig integrerer Hahalolo alle online reisetjenester (OTA – Online Travel Agent) som; Hoteller, flybilletter, turer, biler og tjenester E-handelsbørs (e-handelsbørs) full av verktøy. Hahalolo er en applikasjon som oppfyller alle brukerbehov og regnes som en av de mest praktiske applikasjonene i verden i dag for brukere med reisebehov rundt om i verden. Hahalolo - Alt i ett.

