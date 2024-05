Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for GRMS med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

GRMS er den anerkjente lederen i å tilby tilpassbare leverandørrisikovurderingsprogrammer i over 120 land over hele verden. Ved å utnytte en avansert teknologiplattform, gir GRMS bedrifter muligheten til å proaktivt administrere og kontinuerlig overvåke sine leverandører for nøkkelrisikokomponenter. GRMS sine tjenester inkluderer verifisering av data, fysisk gjennomgang av dokumenter og et støttesystem som hjelper leverandører med å oppnå samsvar med kundens unike krav til risikovurdering. Siden 2010 har GRMS betjent et globalt klientell av selskaper og organisasjoner som spenner fra mellomstore bedrifter til Fortune 50-bedrifter.

Nettside: globalrms.com

