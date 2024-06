Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for GreenSock Animation Platform med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

Tenk på GSAP som den sveitsiske hærkniven for animasjon ... men bedre. Den animerer alt JavaScript kan berøre (CSS-egenskaper, lerretsbibliotekobjekter, SVG, generiske objekter, hva som helst), og den løser utallige nettleserinkonsekvenser, alt med lynraskt hastighet (opptil 20 ganger raskere enn jQuery), inkludert automatisk GPU-akselerasjon av transformasjoner. Se https://gsap.com/why-gsap/ for detaljer. De fleste andre biblioteker animerer bare CSS-egenskaper. I tillegg blekne deres sekvenseringsevner og kjøretidskontroller i sammenligning. Enkelt sagt er GSAP det mest robuste høyytelses animasjonsbiblioteket på planeten, og det er sannsynligvis grunnen til at alle store annonsenettverk ekskluderer det fra filstørrelsesberegninger og er vert for det på CDN-ene deres. I motsetning til monolitiske rammeverk som dikterer hvordan du strukturerer appene dine, er GSAP fullstendig fleksibel; dryss det hvor du vil.

Kategorier : Productivity Animasjonsprogramvare

Nettside: gsap.com

