Graphite er en åpen kildekode CLI og et kontrollpanel for kodegjennomgang bygget for ingeniører som ønsker å skrive og vurdere mindre pull-forespørsler, forbli ublokkert og sende raskere.

Nettside: graphite.dev

