GPT for Slides er et AI-drevet verktøy som lar brukere raskt utvikle presentasjoner fra tekst. Den kan brukes som et Google Slide-tillegg eller som en frittstående nettapp. Verktøyet fungerer ved å oppsummere og transformere innhold, med muligheten til å legge inn en rekke informasjonstyper, inkludert generelle emner, tekst, Youtube-URL-er eller PDF-er for å generere en organisert presentasjon. Brukere har fleksibiliteten til å påvirke lengden på utskriften ved å spesifisere antall lysbilder. Verktøyet kan også inkludere bilder i hvert lysbilde for en mer overbevisende visuell appell. GPT for Slides støtter en mengde språk og integreres med Wikipedia for å tegne informasjon til presentasjoner. Den har også plass til konvertering av URL-er til presentasjoner og kan lage diagrammer fra tekst. Brukervennlighet er et fokuspunkt, da hele prosessen med å lage en presentasjon fra en stor tekst eller et emne kan fullføres på noen få minutter. Når en presentasjon er generert, kan brukere enkelt velge å laste den ned som en PPTX-fil. Verktøyet kan installeres fra Google Workspace Marketplace, med tillatelser som kreves for tilgang.

Nettside: gptforslides.app

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet GPT for Slides. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.