Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for GOrendezvous med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

GOrendezvous er en alt-i-ett praksisadministrasjonsløsning som hjelper fagfolk innen helse-, skjønnhets- og velværebransjene med å administrere timeplanene og klientfilene sine. * Mulighet for klienter å bekrefte oppmøte direkte fra SMS-påminnelser. * Automatisert venteliste. * Passordløs online bestilling. * Tospråklig grensesnitt og støtte. * Tilpassbar elektronisk kartlegging. * En søkeside for kunder for å finne en profesjonell i deres område. * Enkel og gratis ombordstigning.

Nettside: gorendezvous.com

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet GOrendezvous. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.