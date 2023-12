Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Google Sheets med WebCatalog for Mac, Windows og Linux.

Google Sheets er et regnearkprogram som er inkludert som en del av en gratis, nettbasert programvare-kontorpakke som tilbys av Google i Google Drive-tjenesten. Tjenesten inkluderer også Google Docs og Google Slides, henholdsvis et tekstbehandlingsprogram og et presentasjonsprogram. Google Sheets er tilgjengelig som nettapplikasjon, mobilapp for Android, iOS, Windows, BlackBerry og som skrivebordsapplikasjon på Googles ChromeOS. Appen er kompatibel med Microsoft Excel-filformater. Appen lar brukere opprette og redigere filer online mens de samarbeider med andre brukere i sanntid. Endringer spores av brukeren med en revisjonshistorikk som presenterer endringer. En redaktørs posisjon er uthevet med en redaktørspesifikk farge og markør, og et tillatelsessystem regulerer hva brukere kan gjøre. Oppdateringer har introdusert funksjoner som bruker maskinlæring, inkludert «Utforsk», som tilbyr svar basert på spørsmål om naturlig språk i et regneark.

