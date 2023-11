Last opp og analyser et stort antall dokumenter med kraften til Google Søk, AI og maskinlæring. Pinpoint er et forskningsverktøy for å hjelpe journalister og akademikere med å utforske og analysere store samlinger av dokumenter. Ved å bruke Pinpoint kan du laste opp og søke i hundretusenvis av dokumenter, bilder, e-poster, håndskrevne notater og lydfiler etter spesifikke ord eller uttrykk, steder, organisasjoner og personer. Samarbeid med andre ved å dele tilgang til samlingen din, fremheve tekst og dele lenker til bestemte dokumenter eller tekstvalg.

Nettside: journaliststudio.google.com

